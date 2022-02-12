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В Сургуте вновь пересмотрят дело Семена Копайгоры

Приговор экс-владельцу клуба, в котором умерла сургутянка, пересмотрят 22 февраля

В Сургуте вновь пересмотрят дело Семена Копайгоры
Фото: pixabay.com

Сургутский суд пересмотрит дело экс-владельца клуба GALLERY CLUB Семена Копайгоры, где в 2018 году из-за обрушения телеэкранов погибла девушка. Ранее суд ХМАО отменил предыдущий приговор.

«Суд первой инстанции постановляя обвинительный приговор должен был установить основания ответственности за преступление, совершенное с двумя формами вины. Однако в приговоре, вынесенном в отношении Копайгоры С.А. суд, описывая преступное деяние, признанное доказанным, указал лишь на неосторожность подсудимого в форме небрежности, при одной которой оснований для привлечения виновного к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ нет», – прокомментировала пресс-служба органа правосудия.

Заседание назначено на 22 февраля 2022 года.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 164, комментариев: 0
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