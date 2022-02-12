Доктора сургутского перинатального центра оказывают помощь глубоко недоношенным детям

Врачи сургутского Центра охраны материнства и детства провели уникальную операцию глубоко недоношенному младенцу. Ребенок перенес внутрижелудочковые, внутримозговые кровоизлияния, из-за чего развилась водянка мозга и гидроцефалия.

«Благодаря современному оборудованию, опыту и прекрасным специалистам в Центре могут оказывать помощь таким детям», – отметил заведующий отделением неонатальной хирургии, врач детский хирург высшей квалификационной категории, врач-эндоскопист Игорь Присуха.

Напомним, что ранее мы сообщали о ребенке весом всего 480 граммов, которого выходили врачи Центра охраны материнства и детства.