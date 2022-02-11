Жители Сургута могут получить квалифицированную электронную подпись без предварительной записи

В Сургуте с 31 января 2022 года прием налогоплательщиков для получения квалифицированной электронной подписи будут осуществлять в приоритетном порядке в операционном зале Инспекции ФНС. При этом предварительная запись через сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием» не обязательна, сообщает пресс-служба ИФНС России по городу.

Напоминаем, что для получения квалифицированного сертификата заявитель должен иметь при себе: документ, удостоверяющий личность (паспорт), СНИЛС и USB-носитель ключевой информации для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи.