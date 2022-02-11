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​30 миллионов в год: мошенники становятся богаче из-за доверчивости жителей Сургутского района

30 миллионов рублей перечислили мошенникам жители Сургутского района за 2021 год

​30 миллионов в год: мошенники становятся богаче из-за доверчивости жителей Сургутского района
Фото: pixabay.com

В 2021 году жители Сургутского района перечислили мошенникам порядка 30 миллионов рублей. В сфере информационно-телекоммуникационных технологий зарегистрировали 177 преступлений. Это на 30 случаев больше, чем в 2020 году. Четвертая часть возбужденных уголовных дел – это дистанционные мошенничества, сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.

«Больше всего, 82 преступления, совершены с использованием абонентских московских номеров +495…., +499. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности и убеждают потерпевших перевести денежные средства на защищенный счет, или уверяют в том, что мошенники незаконно оформили кредит, и теперь необходимо оформить так называемый «зеркальный» кредит», – рассказали в ведомстве.

Полиция напомнила, что сотрудники банков никогда не предлагают перевести денежные средства на безопасный счет, не просят данные карты и коды из смс-сообщений.

Кроме того, среди мошенников продолжают пользоваться популярностью социальные сети. Так, под предлогом заказа интимных услуг, получения выигрыша, просьбы одолжить деньги или другим причинам было совершено 79 преступлений. На сайтах бесплатных объявлений также выявили большое количество мошенничества – 53 случая.

Только за январь 2022 года в Сургутском районе возбуждено десять уголовных дел в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и девять хищений. Сумма ущерба составила более пяти миллионов 700 тысяч рублей.


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Сегодня в 17:15, просмотров: 67, комментариев: 0
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