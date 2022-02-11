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Федеральный чиновник оценил, как живут и работают в исправительном центре Сургута

Исправительный центр в Сургуте посетил замминистра юстиции

Федеральный чиновник оценил, как живут и работают в исправительном центре Сургута
скрин / sitv.ru

Заместитель министра юстиции РФ Всеволодов Вуколов посетил в Сургуте исправительный центр. Это первое в Югре учреждение подобного типа. Вуколов оценил организацию принудительных работ, которые применяются в качестве альтернативы лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести.

«Объект современный. Он является ярким примером реализации поручения Президента Российской Федерации по созданию исправительных центров на базе организаций и учреждений. Здесь созданы комфортные условия для жизнедеятельности», – отметил замминистра.

В сентябре 2021 года УФНС по Югре заключило договор с домостроительным комбинатом «Сибпромстрой», по которому получило в безвозмездное пользование четырехэтажное здание общей площадью 4,6 тысячи кв. м. На его базе создали исправительный центр на 210 человек, напомнили в пресс-службе правительства округа.

Проживающие в нем трудоустроены на производстве «Сибпромстрой». Они работают электромонтерами, машинистами кранов, стропальщиками, сантехниками и т.д.

По словам первого замгубернатора Югры Алексея Охлопкова, правительство округа ведет диалог с предпринимательским сообществом региона для расширения списка организаций, готовых принять участие в этом проекте.


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Сегодня в 14:43, просмотров: 93, комментариев: 0
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