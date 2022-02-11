«Все, на что хватило». В Сургуте на дороге с глубокой колеей ограничили скорость

В Госавтоинспекции Сургута прокомментировали новое ограничение скорости на ул. Университетской. По данным автоинспекторов, они впервые зафиксировали колейность на этой дороге в 2019 году, и с тех пор неоднократно направляли в администрацию предписания об устранении нарушений, пишет Sitv.ru. В ГИБДД предлагали несколько вариантов решения проблемы – отремонтировать дорогу или организовать круглосуточную очистку от снега, чтобы облегчить ситуацию в зимний сезон.

«Вопрос был рассмотрен на рабочей группе при департаменте городского хозяйства, куда также входим и мы, и СГМУП „Горсвет“, и МКУ «ДДТ и ЖКК». Все, на что хватило — они решили поставить ограничение скорости 20 километров в час», — цитирует издание начальника ООДД ОГИБДД УМВД России по Сургуту Бориса Юзеева.

По его данным, в бюджете не заложили деньги на ремонт дороги. В результате автомобилисты города оказались заложниками ситуации.

Напомним, скорость на ул. Университетской ограничили в начале февраля. Ограничения действуют на отрезке улицы в районе храма Святого Великомученика Георгия Победоносца. В мэрии Сургута пообещали устранить проблему колейности на всех дорогах города в ближайшее время.