Полицейские в ХМАО изъяли более 36 тысяч пачек немаркированных сигарет

В ХМАО возбуждено уголовное дело после изъятия 36 тыс. пачек немаркированной табачной продукции, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Крупную партию сигарет оперативники обнаружили в Сургуте. Они хранились на одном из дачных участков СНГ «Газовик».

«В общей сложности оперативниками изъято почти 35 тыс. пачек различных наименований. Кроме того, при производстве обыска в одном из торговых павильонов на улице Индустриальной обнаружено еще 1,5 тыс. пачек», - говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские установили подозреваемых в совершении преступления – двух мужчин 41 и 23 лет. По версии следствия, они незаконно приобрели у неустановленных лиц и хранили немаркированную табачную продукцию на сумму более 1 млн рублей для дальнейшей реализации.