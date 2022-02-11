Врачи двух сургутских медицинских центров объединились для помощи роженице

Врач окружного кардиодиспансера принял участие в операции кесарева сечения. Все дело в том, что коллегам из Сургутского Центра охраны материнства и детства потребовалась помощь: у будущей мамы был установлен кардиовертер-дефибриллятор, который купирует опасные для жизни аритмии. Отмечается, что наличие этого импланта не является противопоказанием к беременности и родам, но требует особого внимания специалистов.

«Кардиовертер-дефибриллятор- это своего рода микрокомпьютер, установленный в подключичной области. Устройство могло среагировать в первую очередь при коагуляции во время операции и начать некорректно работать, что представляет опасность для здоровья и жизни роженицы. Чтобы минимизировать риски, аппарат на время родоразрешения был переведен в «спящий» режим, – комментирует заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ОКД, интервенционный аритмолог Илья Силин. – Я контролировал показатели работы сердца. После основного этапа операции кардиовертер вновь был подключен через специальный программатор. Сердце мамы в безопасности. Взаимодействие в команде высококлассных врачей – это всегда высокий результат. Благодарю коллег из Сургутского центра охраны материнства и детства за совместную работу, а родителей поздравляю с рождением малыша».