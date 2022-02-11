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Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 февраля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 февраля? // АФИША

При посещении очных мероприятий лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код и паспорт. Не забудьте взять с собой маску!

12 февраля

Спектакль «Коварство и любовь»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

В центре сюжета – любовь юных Луизы и Фердинанда. Яркое искреннее чувство - и силы, которые противостоят ему: корысть, предрассудки, политические интересы.

Брутальная сценография (декорации весят почти 1,5 тонны!),выжженное поле сцены, цветопись в холодных тонах – ничто не обещает нетрагической развязки. «Зритель переживет один из самых сильных и трогательных театральных моментов и восхитится необыкновенным женским образом, который остается идеалом и по сей день», - говорит режиссер.

События драмы перенесены из XVIII века в наши дни. Кажется, сегодня проблема мезальянса неактуальна. Но режиссер напоминает: нет. Общественные отношения пронизаны неравенством. Социальные, религиозные, расовые различия и сейчас разбивают союзы любви и нежности.

Телефон кассы: 53-03-17. Цена билета: 550 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 16+

Хантыйский праздник «Нарождение луны»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 17:00.

В программе: обряд поклонения луне, очищение снегом, национальные танцы, угощение гостей, демонстрация национальной одежды, квест-игра «Соберем луну», флэш-моб.

Для проведения обряда приглашены представители коренных народов Севера, которые ведут традиционный образ жизни.

Справки по телефону: 8 (3462) 24-78-39. Цена билета: бесплатно. 6+

Открытый микрофон в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 19:00.

12 февраля, в преддверии дня всех влюблённых, в Невесомости состоится ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН: приглашаем всех желающих рассказать о своих чувствах, показать себя и послушать других. Музыка, акустика, рок, рэп, стендап и все прочее.

Телефон справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 350, на входе – 400 рублей (для выступающих – 200). 16+

13 февраля

Игра-ходилка «Юграполия»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Это захватывающая «игра-ходилка». Выполняя задания, участники узнают много нового и интересного о жизни коренного населения Югры. Какими видами промысловой деятельности занимаются сургутские ханты, а также познакомятся с яркими и необычными экспонатами, полученными в ходе этнографических экспедиций музея.

Телефон для справок: 90-77-34. Стоимость: 120 рублей с человека. 0+

Мастер-класс «Ловец снов»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 11:00.

Ловец снов – это не только красивое украшение для дома. Это также оберег для спящего от злых духов, кошмаров и болезней. Мастера «Старого Сургута» готовы поделиться с вами знаниями, чтобы сделать этот волшебный амулет своими руками.

Мастер-класс состоится по заявкам!

Запись по телефону: 28-17-44 (доб. 125). Стоимость: от 170 рублей за изделие. 6+

Интерактивная музыкальная программа «Кто живет в оркестровой яме?»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 11:00.

музыканты ансамбля Сургутского театра и две их подружки – Мажорка и Минорка. Юные зрители узнают много нового и интересного о музыкальных инструментах, об их специфике. Какой инструмент – самый старый? Почему саксофон – деревянный? И какие инструменты прозвали «сковородками»?

Вместе с героями программы ребятня с огромным удовольствием поет и пытается правильно ответить на веселые вопросы артистов. Особой популярностью пользуется игра «Угадайка»: непростое задание узнать, какое явление природы, животное или даже предмет изображают звуками музыкальные инструменты. Ну а в конце всех ждет настоящий рок-концерт!

В составе ансамбля: электрогитара, бас-гитара, саксофон, ударная установка и другие инструменты.

Телефон кассы: 53-03-17. Цена билета: 250 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 6+


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Сегодня в 11:14, просмотров: 122, комментариев: 0
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