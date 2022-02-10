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Администрация Сургута рассказала, какая УК хуже всего содержит дворы

За плохую уборку дворов УК Сургута выдали 50 предостережений

Администрация Сургута рассказала, какая УК хуже всего содержит дворы
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Сургутским управляющим компаниям с начала 2022 года выдали 50 предостережений: все они касаются ненадлежащего содержания придомовых территорий и несвоевременного вывоза снежных валов. Больше всего административных материалов выдано самой крупной компании – ООО «УК ДЕЗ ВЖР».

Отмечается, что за несвоевременную уборку снежных масс и нарушение договора управления УК могут получить штраф до 300 тысяч рублей. Если у Вас есть жалобы на работу УК, вы всегда можете обратиться в организацию, подав заявление по адресу: ул. Маяковского, 21А, каб. 309, телефон 52-53-59, 52-53-60. Онлайн можно подать заявление через портал ГИС ЖКХ: https://clck.ru/UWkfh.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 114, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 15:57
А про себя администрация Сургута ничего не рассказала?

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