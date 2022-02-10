Глава Сургута Андрей Филатов подвел итоги работы за 2021 год и поделился планами на будущее

Глава Сургута Андрей Филатов выступил перед депутатами Думы города с отчетом о результатах деятельности за 2021 год. Он подвел итоги работы своей команды по значимым стратегическим направлениям, а также поделился приоритетными планами на ближайшее будущее.

«За год мы прошли путь, который стоит многих лет. Считаю, что со многим справились. По многим стратегическим направлениям сделали даже больше, чем планировали», – подчеркнул глава города.

Он отметил, что по итогам работы в 2021 году его команде удалось снизить уровень регистрируемой безработицы в десять раз; обеспечить объем инвестиций по крупным и средним организациям на уровне 72-ух миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Увеличить оборот розничной торговли до 90 миллиардов рублей, что превысило уровень 2020 года на 11%; обеспечить рост количества предпринимателей в Сургуте. Несмотря на пандемию объём отгрузки обрабатывающих крупных и средних производств увеличился на 65% и составил 650 миллиардов рублей.

Более подробный разбор ежегодного отчета главы Сургута – в обзоре siapress.ru.