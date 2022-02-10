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Андрей Филатов: «​За год мы прошли путь, который стоит многих лет»

Глава Сургута Андрей Филатов подвел итоги работы за 2021 год и поделился планами на будущее

Андрей Филатов: «​За год мы прошли путь, который стоит многих лет»
Фото: vk.com/duma_surguta

Глава Сургута Андрей Филатов выступил перед депутатами Думы города с отчетом о результатах деятельности за 2021 год. Он подвел итоги работы своей команды по значимым стратегическим направлениям, а также поделился приоритетными планами на ближайшее будущее.

«За год мы прошли путь, который стоит многих лет. Считаю, что со многим справились. По многим стратегическим направлениям сделали даже больше, чем планировали», – подчеркнул глава города.

Он отметил, что по итогам работы в 2021 году его команде удалось снизить уровень регистрируемой безработицы в десять раз; обеспечить объем инвестиций по крупным и средним организациям на уровне 72-ух миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Увеличить оборот розничной торговли до 90 миллиардов рублей, что превысило уровень 2020 года на 11%; обеспечить рост количества предпринимателей в Сургуте. Несмотря на пандемию объём отгрузки обрабатывающих крупных и средних производств увеличился на 65% и составил 650 миллиардов рублей.

Более подробный разбор ежегодного отчета главы Сургута – в обзоре siapress.ru.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 264, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 12:26
Феерично. Филатов за год стал ветераном бородинского сражения, пройдя путь, который стоит многих лет. Махом удалось все снизить, увеличить и обеспечить.

Страшно подумать о планах на будущее. В следующем году, наверное, уже полетит Марс осваивать.

Хрущев переворачивается в гробу от зависти.
Сергей Б
Сегодня в 12:28
А Трубецкой пусть учится.

Переплюнул конечно его Филатов.
Флудер Сергей Б
Сегодня в 12:45
Не забывайте про ситуацию "начальной базы". Когда полный бардак, то остановить развал - уже большое достижение. А развивать имеющееся сложнее всегда.
Dochimacho
Сегодня в 12:58
Регистрируемая безработица снизилась по всей стране по причине того, что перестали пособие по безработице платить в ковидном объёме. Это вот совсем не заслуга муниципалитета. Извините, конечно, но это чужие лавровые венки.
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