Дворы ЖК «Возрождения» в Сургуте заполонили нарушители парковки

Жители ЖК «Возрождение» в Сургуте жалуются на водителей, которые паркуют автомобили во дворах в неположенных местах. Машины стоят на тротуарах и под запрещающим знаком, а ГИБДД не реагирует на нарушителей, рассказала читательница siapress.ru.

«Машину наверху паркуют под знаками «Остановка запрещена». Паркуют на тротуарах, в проездах, везде, где можно воткнуть. ГИБДД ничего не делается! Зато через день они эвакуируют машины вдоль дороги между ЖК и храмом. При этом даже не заезжают наверх, чтобы хотя бы просто оштрафовать нарушителей ПДД», – рассказала женщина.

В отделении пропаганды городской Госавтоинспекции напомнили, что в таких случаях жители города могут подать обращение через официальный сайт. Им необходимо рассказать о проблеме и прикрепить фотографии, на которых отчетливо видно местоположение нарушения.

Редакция дополнительно направила запрос в городское отделение УМВД для разъяснения ситуации. Ответ будет опубликован позже.