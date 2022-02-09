Кардиодиспансер направил заявление в прокуратуру из-за неправильной утилизации медотходов

Окружной кардиодиспансер направил заявление в прокуратуру из-за складирования медотходов класса Б в пакетах с маркировкой названия медучреждения в одном из гаражных кооперативов Сургута. Информация о нарушении впервые появилась в одном из местных телеграм-каналов 9 февраля.

«В Кардиоцентре услуги по сбору, временному хранению, обеззараживанию, транспортированию, вывозу и утилизации медицинских отходов класса Б предоставляет компания, которая победила по результатам государственных торгов (44 Федеральный закон). По условиям договора, а также действующего СанПиН, предприятие обязано должным образом вывозить и утилизировать медицинские отходы. Складирование их в гаражном боксе – это прямое нарушение условий и действующего санитарного законодательства. Мы направили заявление в прокуратуру», – прокомментировала главврач ОКДЦ Ирина Урванцева.

По данным К-ИНФОРМ, опасную находку сделали полицейские. Владелец гаража, где был склад отходов, установлен. Он сообщил, что сдавал помещение в аренду.

СПРАВКА:

Медицинские отходы класса «Б» — это эпидемиологически опасные медицинские отходы. Установленным критерием опасности для отнесения медицинских отходов к классу «Б» является инфицирование (возможность инфицирования) отходов микроорганизмами 3 — 4 групп патогенности, а также контакт с биологическими жидкостями.