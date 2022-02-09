3 471 новый случай коронавируса выявлен в Югре за сутки

За минувшие сутки в ХМАО выявлен 3 471 новый случай заражения коронавирусом в 22 муниципалитетах. Лидером по суточному приросту заболевших стал Сургут, где зафиксировано 743 новых случая. Следом идут Ханты-Мансийск – 577 и Нижневартовск – 481.

«На момент выявления у 3 384 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 64 зафиксирована пневмония, у 23 – бессимптомно», - уточнили в окружном оперштабе.

Состояние 11 госпитализированных пациентов медики оценивают как тяжелое, 60 человек подключены к ИВЛ.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли 3 человека. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 205 пациентов.