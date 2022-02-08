Завод опального бизнесмена Копайгоры выставили на продажу в Сургуте

В Сургуте продают завод по производству строительных материалов, принадлежащий подследственному бизнесмену Андрею Копайгоре. Объявление опубликовано на сайте банка «Траст».

«Продается завод строительных материалов в городе Сургут (производство железобетонных изделий) ООО „Югорский завод строительных материалов“. Ведется продажа с торгов в процедуре банкротства. Стоимость объекта 80 448 716 рублей», - говорится в сообщении банка.

Напомним, ранее в Сургуте выставили на продажу торгово-развлекательный центр «Агора», доля в котором также принадлежит опальному бизнесмену.

Андрей Копайгора, обвиняемый в мошенничестве, обмане дольщиков и преднамеренном банкротстве, больше года провел в СИЗО. В январе 2022 года суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий «по состоянию здоровья».