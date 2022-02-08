Памятник жертвам политическим репрессий планируют установить в поселке Высокий Мыс

В поселке Высокий Мыс Сургутского района предлагают установить памятник жертвам политических репрессий. С такой идеей выступила инициативная группа в рамках нацпроектов «Культура» и «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

«Это дело хорошее, нужное. Мы должны помнить и чтить память жертв политических репрессий. Таким образом сохранится и история поселения, и у жителей будут формироваться ценности исторических событий», – поддержал председатель думы Сургутского района Валентин Полторацкий.

Изготовление и доставка памятника пройдет в этом году, а установка и торжественное открытие – летом в 2023 году. Все работы будут оплачены за счет средств бюджета Сургутского района.

Однако, последнее слово остается за жителями поселка. Общественное собрание пройдет 12 февраля в 12:00 на площадке Zoom (идентификатор конференции: 826 5147 7683, код доступа: Ld4Ri6).