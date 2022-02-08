​Маломобильные граждане Сургута могут получить услуги налоговых органов на дому

Сургутяне с ограниченными физическими возможностями могут воспользоваться удобной услугой – выезд сотрудников налоговых инспекций на дом. В пресс-службе городской ИФНС напомнили, что она реализована для исполнения обязанности по уплате налогов всеми налогоплательщиками, вне зависимости от возраста и физических возможностей.

Налоговая служба Югры предлагает оставить заявку на получение этой услуги по указанным ниже контактным номерам.

1. Межрайонная ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Ханты-Мансийск) – 8 (3467) 39-49-70.

2. Межрайонная ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Югорск, г. Урай, г. Нягань):

8 (34675) 7-70-18 (Югорск);

8 (34676) 3-59-13 (Урай);

8 (34672) 3-86-40 (Нягань).

3. Межрайонная ИФНС России № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Сургутский район, г. Когалым, г. Мегион, г. Лангепас, г. Лянтор):

8 (3462) 76-26-25 (Сургутский район);

8 (34667) 9-26-11, 8 (34667) 9-26-12 (Когалым);

8 (34669) 9-12-31 (Лангепас);

8 (34643) 5-33-33 (Мегион);

8 (34638) 2-36-32 (Лянтор).

4. Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Нижневартовск, г. Радужный):

8 (3466) 29-70-17 (Нижневартовск);

8 (34668) 6-23-03 (Радужный).

5. Межрайонная ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Белоярский, Березовский и Белоярский район, п.г.т. Березово, г. Нефтеюганск, г. Пытъ-Ях, Нефтеюганский район)

8 (34674) 2-48-11 (г. Белоярский, Березовский и Белоярский район, п.г.т. Березово);

8 (3463) 32-10-10 (Нефтеюганск, Пытъ-Ях, Нефтеюганский район).

6. ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (г. Сургут) – 8 (3462)23-37-10.