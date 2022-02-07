300 единиц техники вышло на дороги Сургута в выходные

За прошедшие выходные дорожные службы вывезли из Сургута более 28 тыс. кубометров снега. Рабочие почистили дороги, тротуары, остановочные карманы и парковки. Всего на уборку территорий вышло около 300 единиц техники: автогрейдеры, самосвалы, КДМ, снегопогрузчики, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Подрядчики работали в круглосуточном режиме. Расчищенные участки обработали песко-соляной смесью. За субботу-воскресенье было использовано 363 кубометра», - говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии напомнили, что за уборкой территорий следит Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса. Сообщать о невыполнении или некачественном выполнении расчистки дорог и тротуаров можно по телефонам организации: 8 (3462) 26-87-11, 8 (3462) 26-87-52.