В тройном ДТП на трассе «Сургут – Нефтеюганск» пострадали три человека

В субботу, 6 февраля, в 11.00 на 44 км автодороги «Нефтеюганск – Сургут» в Сургутском районе в массовом ДТП пострадали три человека. Авария произошла из-за неудачного обгона.

«32-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», предварительно, при совершении манёвра «обгон» не выбрал скорость, соответствующую дорожным условиями, при возникновении опасности, не справился с управлением, допустил наезд на дорожное ограждение, после чего его автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ауди», движущимся во встречном направлении, которого отбросило на автомобиль «Скания». В результате ДТП водители легковых автомобилей, а также 28-летняя пассажирка «Шевроле» получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего с 5 по 6 февраля на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и трое получили травмы.