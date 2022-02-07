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​Водитель внедорожника во время неудачного обгона на югорской трассе устроил массовое ДТП

В тройном ДТП на трассе «Сургут – Нефтеюганск» пострадали три человека

​Водитель внедорожника во время неудачного обгона на югорской трассе устроил массовое ДТП
Фото: vk.com/gbdd86

В субботу, 6 февраля, в 11.00 на 44 км автодороги «Нефтеюганск – Сургут» в Сургутском районе в массовом ДТП пострадали три человека. Авария произошла из-за неудачного обгона.

«32-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», предварительно, при совершении манёвра «обгон» не выбрал скорость, соответствующую дорожным условиями, при возникновении опасности, не справился с управлением, допустил наезд на дорожное ограждение, после чего его автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ауди», движущимся во встречном направлении, которого отбросило на автомобиль «Скания». В результате ДТП водители легковых автомобилей, а также 28-летняя пассажирка «Шевроле» получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего с 5 по 6 февраля на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и трое получили травмы.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 150, комментариев: 0
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