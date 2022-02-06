Сургутянка родила дома здоровую девочку

В ночь на субботу, 5 февраля, 13 бригада скорой помощи Сургута приняла роды на дому. Фельдшеры прибыли на вызов с поводом вторые роды. Оказалось, что транспортировать роженицу уже нельзя.

«Прибыв на место вызова в 02:38, бригадой было принято решение принять роды на дому, так как женщина находилась во 2 периоде родов и не подлежала транспортировке. В 03:20 на свет появилась замечательная девочка, которая родилась весом около 3 кг рост 50 см. По шкале Апгар 8 баллов. Для дальнейшего оказания медицинской помощи, маму с дочкой доставили в центр охраны материнства и детства», - рассказали в пресс-службе Скорой медицинской помощи города.

Сообщение о родах на дому в официальном аккаунте скорой помощи в инстаграме собрал много комментариев с благодарностью медикам. «Спасибо большое за тёплые слова. Конечно, это наша работа, но, когда на свет появляется маленький, беспомощный малыш, как-то по-особенному чувствуешь значимость своей профессии», - отметили специалисты.