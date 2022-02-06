Девушку из Нигерии пять лет жила в Сургуте без документов и рожала детей

Общественная организацию по борьбе с современным рабством «Альтернатива» рассказала историю девушки Осафамен из Нигерии, которую пять лет удерживал в Сургуте ее сожитель. Женщина жила с просроченными документами и родила за это время детей.

Осафамен и Сергей встретились в Москве в 2016 году, а через некоторое время влюбленные переехали жить в Сургут, откуда мужчина родом. «По приезде мужчина отобрал у девушки документы, через какое-то время он начал проявлять агрессию и насилие. В это время девушка уже родила от него детей, на которых и по сей день нет никаких документов. Сергей пугал свою гражданскую жену, что, если она выйдет из квартиры, то ее поймают и посадят в тюрьму, что она больше не увидит своих детей. Даже ее телефон находился под круглосуточным контролем. Чудом Осафамен смогла связаться с родителями в Нигерии и сообщить, что ее удерживают и избивают», - рассказали в «Альтернативе».

В ситуацию гражданки Нигерии вмешались общественный деятель Реми Кехинде и правоохранительные органы: «Сотрудники полиции оказались в полном недоумении, что девушка не попадалась им на глаза, а ее паспорт на сегодняшний день просрочен более чем на 4 года. Дети не ходили ни в садик, ни числились в поликлиниках, и документов на них никаких нет. Осафамен еще только предстоит долгая бюрократическая процедура с документами и доказыванием материнства на собственных детей. Сама она хочет вернуться на Родину, к родителям, которые ее ждут».

Впрочем, в полиции уверяют, что речь идет не о рабстве. «Эта история началась со ссоры между гражданкой Нигерии и ее мужем. Она решила покинуть своего партнера и вернуться на родину, сообщив об этом матери. Родители обратились в „Альтернативу“ за содействием в переезде. Никаких заявлений о побоях и сообщений о насильном удержании от Осафамен не поступало, она продолжает жить с мужчиной и детьми», — цитирует URA.RU представителя ведомства. Но на детей у девушки действительно нет никаких документов.