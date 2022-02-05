Скорость движения автомобилей ограничена на Университетской улице Сургута

Едем 20 км/ч: такова разрешенная скорость на одном из участков улицы Университетская в Сургуте — ограничения в районе храма Святого Великомученика Георгия Победоносца вступили в силу накануне.

Это вдвое медленнее, чем ранее: ограничения связаны с большой аварийной опасностью участка, известном своей колейностью. К слову, заметим, что, вероятно, ограничение будет действовать не столь долго: ранее мэрия Сургута заявляла о намерении искоренить проблему колейности на всех дорогах города в ближайшее время.