Новый блок школы «Перспектива» откроется в Сургуте в этом году

Сургутские школьники в новом учебном году получат долгожданную «Перспективу»: новый блок школы в 33 микрорайоне готовится к сдаче и примет учащихся 1 сентября. Здание, рассчитанное на 900 мест, располагает бассейном, спортзалами тиром и помещением для занятий по хореографии: все это оценила спецкомиссия, которая побывала на строящемся объекте накануне.

Ожидается, что помимо уже заявленных активностей школа сможет предоставлять также услуги летнего лагеря — если пройдет лицензирование.

По словам заместителя главы Сургута Григория Невоструева, долгожданный объект разгрузит соседние школы и станет еще одним шагом на пути к односменной системе обучения. Чтобы полностью перевести городских школьников на этот режим, требуется построить 21 новую школу.