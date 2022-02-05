Сургутская администрация выделила 50 квартир детям-сиротам

В Сургуте 50 детей-сирот получили квартиры от администрации города при вступлении во взрослую жизнь. Компания «Сибпромстрой» предоставила жилища, полностью готовые к обитанию — с ремонтом и обстановкой, благодаря чему, новоселья начались сразу после получения ключей.

На ближайшие пять лет эти квартиры, однако, будут официально принадлежать администрации города — в собственность своим владельцам они перейдут только после того, как они зарекомендуют себя ответственными гражданами.

Также в этом году новые ключи получат еще 38 бывших воспитанников детских домов Сургута.