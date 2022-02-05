16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0509   EUR  87,1163  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?

Сквер/парк/общественное пространство 35.3%

Новое здание с культурным заведением 54.3%

Жилой дом 4.3%

Свой вариант (в комментариях) 1.2%

Ничего 3.8%

Не знаю 1.2%

Всего голосов: 346

Комментировать
3
Больше опросов

​Полсотни сирот в Сургуте получили жилье от мэрии

Сургутская администрация выделила 50 квартир детям-сиротам

​Полсотни сирот в Сургуте получили жилье от мэрии
Фото: pixabay.com

В Сургуте 50 детей-сирот получили квартиры от администрации города при вступлении во взрослую жизнь. Компания «Сибпромстрой» предоставила жилища, полностью готовые к обитанию — с ремонтом и обстановкой, благодаря чему, новоселья начались сразу после получения ключей.

На ближайшие пять лет эти квартиры, однако, будут официально принадлежать администрации города — в собственность своим владельцам они перейдут только после того, как они зарекомендуют себя ответственными гражданами.

Также в этом году новые ключи получат еще 38 бывших воспитанников детских домов Сургута.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:00, просмотров: 25, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутянину, расстрелявшему знакомого на парковке кафе, дали 10 лет колонии 1487
  2. Югорчан оставили без развлечений 1434
  3. В Сургуте автомобиль въехал в газель реанимации, внутри которой была пациентка 1260
  4. Время первых. 50 лет Сургутской ГРЭС-1 1229
  5. Запланированные концерты в Сургутской филармонии состоятся 1119
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 февраля? // АФИША 1005
  7. Мошенники обманули двух югорчан с помощью «Госуслуг» 892
  8. ​Борьба за «Аэрофлот» 852
  9. В Югре родители возьмут под контроль питание детей в школах 750
  10. В России девочки с 10 лет пользуются фильтрами в соцсетях, чтобы почувствовать себя увереннее 732
  1. Пьяный вартовчанин «заминировал» жилой дом и был пойман 4088
  2. ​Для «Аэрофлота» уход из Сургута – просто бизнес, а для властей города и округа – тревожный звоночек 3147
  3. ​Омикрон шагает по Югре: плюс 29 заразившихся за день 2993
  4. В ХМАО семьям с двумя детьми пообещали по 600 тысяч рублей 2876
  5. Главным коммунальщиком Сургута стал экс-директор Горводоканала 2584
  6. Юный сургутянин поставил рекорд России 2491
  7. Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме 2432
  8. ​Сургутянка стала чемпионкой мира по ММA 2430
  9. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 2419
  10. ​Сургутянину вшили руку в живот 2332
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30419
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 23461
  3. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 10168
  4. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 9971
  5. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 9672
  6. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 9557
  7. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 9548
  8. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 9492
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 8825
  10. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 8730

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика