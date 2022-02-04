Купившим билеты в филармонию Сургута не придется их возвращать – концерты состоятся

У югорчан еще есть возможность попасть на ближайшие концерты в филармонию Сургута. Билеты в кассе есть, но их осталось немного – с учетом того, что проведение концертов теперь возможно при заполняемости не более 30% от общей вместимости зала. Соответствующее постановление подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Уже проданные билеты на предстоящие концерты действительны, сообщили в пресс-службе филармонии.

«Даже загрузка в 30% сможет удовлетворить потребности в культурном досуге порядка 260 посетителей филармонии. Учитывая, что для культпохода необходимо предъявить администраторам данные о вакцинации (либо о перенесенном заболевании), количество гостей последних концертов примерно соответствует новым показателям», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уже вечером сегодня, 4 февраля, в филармонии состоится премьера концертной программы «Возвращение романса» хоровой капеллы «Светилен». 5 февраля на сцене большого зала пройдет концерт виртуоза Алексея Архиповского. 9 февраля на встречу с зарубежной классикой сургутян приглашает Симфонический оркестр Сургутской филармонии.

Купить билеты по новой схеме рассадки можно и в кассе учреждения, и онлайн на официальном сайте.