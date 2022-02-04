Суд Сургута приговорил местного жителя к 10 годам колонии за убийство мужчины

Сургутский горсуд вынес приговор 44-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Преступление произошло 31 января 2017 года рядом с одним из кафе Сургута. Подсудимый поссорился со своим знакомым и несколько раз выстрелил в него из пистолета. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия.

«Подсудимый с места совершения преступления скрылся, но в скором времени был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд приговорил сургутянина к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.