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Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 февраля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 февраля? // АФИША

При посещении очных мероприятий лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код и паспорт. Не забудьте взять с собой маску!

5 февраля

Открытие выставки «Нефть»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 17:00.

Пятьдесят лет назад открытие месторождений нефти в Западной Сибири вдохнуло жизнь в наш регион и дало мощный толчок развитию Сургута, которое продолжается и по сей день. Без нефти не было бы ни города, ни нас с вами, да и историческое развитие всей страны, скорее всего, пошло бы по другому пути. В современном мире экономика и геополитика тесно связаны с углеводородами, добываемыми из недр земли. Хорошо это или плохо и как долго продлится? На эти и другие смежные темы размышляют участники коллективного проекта «Нефть».

В экспозиции будут представлены художественные работы в различных техниках, арт-объекты, пространственные инсталляции и видео-арт сургутских художников, анализирующих и переосмысливающих тему нефти в современной жизни Сургута, России, да и всего мира.

В выставке приняли участие художники Алексей Скрпин, Rino Ink, Марина Шишова, Мария Волгина, Евгений Сергеев, Даниил Захаров, а также студенты «Сургутского колледжа русской культуры имени А. С. Знаменского».

На открытии выставки посетители смогут пообщаться с художниками, принявшими участие в проекте, послушать живое выступление музыкального коллектива «Смола», посмотреть театральный перформанс «Нефть - она моя» независимого театрального объединения «Летучий театр», а также принять участие в тематическом воркшопе.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. 6+

Концерт Алексея Вдовина (гр. НедРа)

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Любители русского рока могут открыть для себя нового исполнителя – Алексей Вдовин приехал на север прямо из столицы, чтобы познакомить слушателей со своим творчеством. Организатор мероприятия отмечает особую манеру исполнения певца, которая едва ли может оставить равнодушной.

Телефон справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: от 600 рублей. 18+

Игровая экскурсия «МУЗЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ДЕЛО № 2022»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

Приглашаем вас принять участие в игровой экскурсии по выставке Владимира Тугаева «Художник детям» и расследовать запутанное дело о загадочном исчезновении.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: дети до 18 лет – 120 рублей, взрослые – 170 рублей. 6+

6 февраля

Мастер-класс «Создаем подставку под горячее»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00/14:00.

Ничто так не украсит интерьер кухни, как собственноручно изготовленные украшения из подручных материалов. Именно такие мелкие предметы и создают по-настоящему уютную домашнюю атмосферу.

Запись по телефону: +7 (982) 194-50-38, Анастасия. Цена билета: 200 рублей. 12+

Экскурсия «Город С историями»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Экскурсия – путешествие во времени. На площадке исторической выставки участники погружаются в различные временные периоды становления и развития Сургута. Творческие задания помогают прочувствовать уклад жизни местных жителей: от первых казаков-строителей острога до зажиточных мещан в конце XIX столетия.

Телефон для справок: 90-77-34. Стоимость: 120 рублей с человека. 0+


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Сегодня в 12:20, просмотров: 90, комментариев: 0
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