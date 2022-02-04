Детсадовцам Сургута не обязательно идти за справкой в поликлинику после карантина

В Сургуте пошла на спад заболеваемость ОРВИ среди воспитанников детских садов. Число групп, закрытых на карантин, снизилось с 214 до 146 в 30 дошкольных учреждениях. Об этом рассказала директор департамента образования города Ирина Замятина.

Она также подчеркнула, что справку, позволяющую ребенку посещать детсад после карантина, имеет право выдавать медработник учреждения. Для этого родители должны привести ребенка на осмотр накануне выхода в детский сад или рано утром в день выхода на обучение. Такая норма введена из-за высокой нагрузки на поликлиники.

Напомним, что школьники Сургута обучаются дистанционно до 8 февраля. До 85-90 процентов уроков проходят онлайн. Для того, чтобы дети могли учиться онлайн, выдано порядка 1000 ноутбуков.