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Сургутянку уволили из детского сада из-за отсутствия антиковидной прививки

Суд рассмотрит дело сургутянки, уволенной из-за отказа проходить вакцинацию

Сургутянку уволили из детского сада из-за отсутствия антиковидной прививки
Фото: pexels.com

Сургутянку отстранили от работы в детском саду «Рябинушка» из-за отказа сделать прививку, передает URA.RU. Женщина трудилась в прачечной дошкольного учреждения до 1 ноября. Сейчас она пытается восстановиться, получить моральную компенсацию и возврат невыплаченной зарплаты через суд.

Отмечается, что горожанка при этом не имела противопоказаний к прививке. Кроме того, по информации заведующей детского сада, экс-работница была единственной из всех сотрудников, кто не прошел вакцинацию от ковида. Сургутянке могут вернуть должность, если она поставит прививку или суд примет соответствующее решение.

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Сегодня в 19:18, просмотров: 143, комментариев: 0
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