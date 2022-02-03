7 километров дорог, выбранных сургутянами, отремонтируют в 2022 году

В Сургуте в 2022 году отремонтируют пять участков дорог протяженностью 7 километров. Эти территории выбрали горожане в ходе рейтингового голосования, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Большинство сургутян проголосовало за ремонт улицы Привокзальной. В порядок приведут также улицу Крылова (от ул. Грибоедова до ул. Толстого), Пионерную (от ул. Виктора Васильева до дороги на п. Финский), Бажова и Югорский тракт (от Энергетиков до Югорской). Кроме этого, будут завершены работы на улице Быстринской», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Сейчас формируется проектно-сметная документация, затем власти приступят к подготовке конкурсной. Аукционы по определению подрядных организаций пройдут до конца марта, уточнила начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства администрации Анна Коршунова.

На всех остальных городских автодорогах будет проведен ямочный ремонт. Также в планах – обновление 11 внутриквартальных проездов.