Филатов: в Сургуте до конца года планируется сдать 200 тысяч квадратных метров жилья

В Сургуте до конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров жилья. Ориентировочно это 20 многоквартирных домов, сообщил мэр города Андрей Филатов. По его словам, план утвержден, но может быть скорректирован в течение года.

«В вопросах строительства нового жилья считаю важным комплексный подход в части создания необходимой инфраструктуры. Это касается дорог, благоустройства, коммунальных систем, учреждений образования, здравоохранения и др. Над этим будем работать вместе с застройщиками», - написал глава Сургуте в своем аккаунте в Инстаграме.

Также, по его словам, планируется начать реализацию первого проекта комплексной застройки территорий в Сургуте. Сейчас анализируются первичные потребности новых микрорайонов, а также проводятся консультации с потенциальными застройщиками.