Порядка 15 тысяч отдал югорчанин администратору фейкового бота с проститутками

28-летний житель поселка Барсово (Сургутский район) хотел провести ночь любви с проституткой, но наткнулся на мошенников. Мужчина нашел канал под названием «LuxurySecretBot» в Телеграме, выбрал понравившуюся девушку и написал администратору.

Злоумышленник сообщил, что необходимо внести полную оплату за услугу. Потерпевший перевел ему 4 600 рублей, после чего от него потребовали пройти верификацию с предоставлением документов и оплатой «страховки» в размере 10 тысяч.

Как только жертва выполнила все условия, аферист заблокировал его и перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых», – сообщает УМВД Югры.