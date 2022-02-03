За демонтаж скандального сургутского ресторана заплатит собственник

Скандально известный сургутский ресторан «VIP 777» могут снести по решению суда уже в августе 2022 года. До этого времени собственник заведения может сделать это сам, сохранив законную часть, однако в любом случае расходы за демонтаж лягут на его плечи. Об этом стало известно на заседании штаба по строительству.

«Конечно же, один в один выполнить решение суда по этому объекту у нас не получится. Однозначно, мы его будем сносить полностью. Поэтому вопрос по тому, что какое-то там здание предыдущее должно остаться, которого уже не существует, это вопрос уже не к нам», – заявил директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

Напомним, что история ресторана «VIP 777» началась еще в 2014 году – продуктовый магазин в 68 «квадратов» за годы разросся до 1450 кв.м. Позже суд постановил такое расширение незаконным, однако владелец объекта пока не торопится решать этот вопрос.