Жителям поселений Сургутского района стало проще добраться до Сургута

Из Сургута запустили дополнительные прямые рейсы в поселения Белый Яр и Солнечный. Об этом сообщается в официальной группе департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры в соцсети «ВКонтакте».

Рейсы выполняются ежедневно. Из Сургута в Солнечный автобусы отправляются в 06:25, 07:25, 17:30, 18:45. Из Солнечного в Сургут - в 06:55, 07:55, 18:10, 19:20.

Из Сургута в Белый Яр автобусы уходят в 06:30, 07:25, 17:30, 18:35. Из Белого Яра в Сургут - в 06:55, 07:50, 18:05, 19:10.

Напомним, в начале января в Сургутском районе запустили два муниципальных маршрута: Белый Яр — Барсово — Солнечный и Фёдоровский — Тром-Аган — Ульт-Ягун.