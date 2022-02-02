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В Сургуте за прошлый год демонтировали 409 незаконных рекламных конструкций

С начала года в Сургуте выявили 58 нелегальных баннеров

В Сургуте за прошлый год демонтировали 409 незаконных рекламных конструкций
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Сургуте за прошлый год демонтировал 409 незаконных рекламных конструкций. Борьба с баннерами, установленными без разрешения, продолжается и сейчас: так, по данным администрации, на сегодняшний день выявлено 58 таких сооружений, 9 из которых успели убрать.

«Ежедневно проводится мониторинг: специалисты контрольного управления могут выезжать в город, а также получать обращения от местных жителей. Привлекается полиция в поиск собственников конструкций. Если его не находят, то демонтаж производится за счет бюджета», – рассказал начальник отдела административного контроля контрольного управления Рифат Галиуллин.

Собственник может обратиться в МКУ «Лесопарковое хозяйство» уже после демонтажа. Ему могут выдать конструкцию после предъявления документов и оплаты расходов за ликвидацию: сумма варьируется от 1500 до 30 000 тысяч.

На данный момент проводится работа по мелким объектам, так как крупные установки уже приведены в порядок. По подсчетам администрации, в городе на данный момент существует около 2000 несанкционированных рекламных конструкций.


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Сегодня в 18:11, просмотров: 117, комментариев: 0
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