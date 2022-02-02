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Выброс газа на месторождении в Сургутском районе заинтересовал следователей

К расследованию инцидента на месторождении в Сургутском районе подключились следователи

Выброс газа на месторождении в Сургутском районе заинтересовал следователей
Фото: СУ СКР по Югре

Следователи организовали проверку инцидента на месторождении в Сургутском районе. Напомним, что 31 января на одной из скважин произошел выброс газа и его возгорание.

По данным СУ СКР по Югре, четыре пострадавших вахтовика были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести на площади от 10 до 19 % поверхности тела. Одного мужчину доставили в реанимацию.

«Для установления объективной картины произошедшего, в том числе причины происшествия, тяжести вреда здоровью потерпевших, проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в региональном отделении следственного комитета.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 156, комментариев: 0
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