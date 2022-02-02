Из Сургута с начала осенне-зимнего периода вывезли около 500 тысяч кубов снега

В Сургуте не хватает людей для уборки снега. О проблеме рассказал главный инженер СГМУП «Дорремтех» Ильмир Ахтямов. Молодежь редко пополняет ряды механизаторов, их не привлекает даже приличная заработная плата.

«Техника есть, но сажать некого. С другой стороны, когда приходит новый работник, его необходимо обучить. Этот процесс занимает около полугода. Кроме того, 20 процентов сотрудников сейчас на больничном, причем большинство из них – из-за ковида», – поделился Ахтямов.

Но не только это осложняет работу. В этом году в городе очень снежная зима – подрядчик отмечает превышение оплачиваемой по контракту нормы в три-четыре раза. На свой полигон «Дорремтех» вывез больше 200 тысяч кубов снега, хотя ранее этот показатель достигался только к апрелю.

Снегоуборщики стараются уложиться в отведенные нормы. Сроки очистки дороги зависят от многих факторов: размеры, ширина, протяженность, интенсивность движения, но в конечном итоге процедура должна уложиться максимум в 12 часов после окончания непогоды. С тротуарами, остановками и парковками должны разобраться до 24 часов, но наш город пошел немного дальше установленных стандартов:

«Каждые сутки вывозятся от 10 до 35 тысяч метров кубических снега. С начала периода – около полумиллиона кубов осадков. Подрядчик в течение дня должен очистить пешеходные зоны, павильоны, парковки и обочину от рыхлого снега, а затем очищать до твердого основания», – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский.

Но нарушения все равно есть. Особенно много жалоб после обильного снегопада. Горожане посылают обращения в ДГХ, на Госуслуги, но чаще всего пишут главе города в Инстаграм. По словам представителей администрации муниципалитета, по части уборки от снега зафиксировано более 300 сообщений. По каждому была проведена работа. Если же нарушение не устраняется, подрядчика приходится наказывать.

«С начала года в ходе рейдов и обращений граждан выявлены нарушения, выдано 13 предостережений, большая часть устранена. При обнаружении проблемы составляются документы, отправляется требование к подрядчику об устранении в кратчайшие сроки. Если вопрос не решен, мы вынуждены вводить штрафные санкции», – сообщил муниципальный жилищный инспектор контрольного управления Сергей Ярош.