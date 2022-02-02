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Нехватка персонала и снежная зима сказываются на уборке сургутских дорог

Из Сургута с начала осенне-зимнего периода вывезли около 500 тысяч кубов снега

Нехватка персонала и снежная зима сказываются на уборке сургутских дорог
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Сургуте не хватает людей для уборки снега. О проблеме рассказал главный инженер СГМУП «Дорремтех» Ильмир Ахтямов. Молодежь редко пополняет ряды механизаторов, их не привлекает даже приличная заработная плата.

«Техника есть, но сажать некого. С другой стороны, когда приходит новый работник, его необходимо обучить. Этот процесс занимает около полугода. Кроме того, 20 процентов сотрудников сейчас на больничном, причем большинство из них – из-за ковида», – поделился Ахтямов.

Но не только это осложняет работу. В этом году в городе очень снежная зима – подрядчик отмечает превышение оплачиваемой по контракту нормы в три-четыре раза. На свой полигон «Дорремтех» вывез больше 200 тысяч кубов снега, хотя ранее этот показатель достигался только к апрелю.

Снегоуборщики стараются уложиться в отведенные нормы. Сроки очистки дороги зависят от многих факторов: размеры, ширина, протяженность, интенсивность движения, но в конечном итоге процедура должна уложиться максимум в 12 часов после окончания непогоды. С тротуарами, остановками и парковками должны разобраться до 24 часов, но наш город пошел немного дальше установленных стандартов:

«Каждые сутки вывозятся от 10 до 35 тысяч метров кубических снега. С начала периода – около полумиллиона кубов осадков. Подрядчик в течение дня должен очистить пешеходные зоны, павильоны, парковки и обочину от рыхлого снега, а затем очищать до твердого основания», – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский.

Но нарушения все равно есть. Особенно много жалоб после обильного снегопада. Горожане посылают обращения в ДГХ, на Госуслуги, но чаще всего пишут главе города в Инстаграм. По словам представителей администрации муниципалитета, по части уборки от снега зафиксировано более 300 сообщений. По каждому была проведена работа. Если же нарушение не устраняется, подрядчика приходится наказывать.

«С начала года в ходе рейдов и обращений граждан выявлены нарушения, выдано 13 предостережений, большая часть устранена. При обнаружении проблемы составляются документы, отправляется требование к подрядчику об устранении в кратчайшие сроки. Если вопрос не решен, мы вынуждены вводить штрафные санкции», – сообщил муниципальный жилищный инспектор контрольного управления Сергей Ярош.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 81, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 14:55
Это только начало, дальше - больше не хватать будет рабочих рук.
Вместо того что бы популяризовать и привлекать молодежь в рабочие специальности, мы развивает непонятно что! Интересно как это "цифровая экономика" поможет нам убирать снег?! Или чинить трубы, строить дома ...
Может пора на бренную землю спустится?! Хватит уже плодить никому не нужных специалистов, а конкретно заняться восполнением трудовых рабочих ресурсов!

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