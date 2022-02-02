Вакансии для врачей и медсестер открыты в ковид-госпитале Сургута

Сургутская окружная клиническая больница набирает персонал для работы в ковиднм госпитале. Вакантны должности врачей, медсестер и технического персонала.

«Для работы в ковидный госпиталь Сургутской окружной клинической больницы требуются врачи, средний медицинский персонал, уборщики служебных помещений. Для трудоустройства работающим претендентам необходимо оформить оплачиваемый, либо неоплачиваемый отпуск. Подробная информация по телефону 8 (3462) 52-75-63. Обращаться по адресу г. Сургут, Энергетиков 24/2, кабинет № 102 (отдел кадров)», - сообщили в медицинском учреждении.

Напомним, что в связи с ростом зараженных коронавирусом в Югре более 300 студентов, врачей стационаров и иных медицинских организаций привлечены к работе в амбулаторных ковид-центрах.