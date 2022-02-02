Сургутянка ведет дневник сугроба под своим окном

Спросите меня, что происходит в России зимой, и я отвечу: люди жалуются на плохую уборку снега. Югре далеко до северной столицы, однако и осадков здесь больше, а поэтому не все коммунальные компании, ответственные за расчистку проездов, дворов и тротуаров, справляются со своей работой. Впрочем, сургутяне к сложившейся ситуации начинают относится с юмором.

Так, жительница Сургута буквально ведет «дневник сугроба», наваленного на въезде во дворы с бульвара Свободы. Трансляция инстасериала велась в сторис siapress.ru в инстаграме. Если кратко, ситуацию с сугробом можно охарактеризовать, как стабильную. Впрочем, на сугроб уже обратила внимание команда губернатора Югры Натальи Комаровой. Вполне вероятно, что в ближайшее время он отправится на полигон.

Отметим, что в середине января на Сургут обрушился сильный снегопад. Коммунальные службы города и подрядные организации в первую очередь убрали дороги, затем – внутриквартальные проезды. Вывоз снега значится последним пунктом в этой работе. Окружные власти обещают штрафовать управляющие компании за плохую уборку снега.