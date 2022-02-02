В ДТП в Сургуте пострадали два человека

Во вторник, 1 февраля, в Сургуте в автоаварии пострадали два человека. ДТП случилось около полуночи. Причиной столкновения автомобилей Ladaи Toyotaстало пренебрежение правилами дорожного движения.

«48-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Тойота», под управлением 54-летнего водителя, в результате чего допустил с ним столкновение. В дорожно-транспортном происшествии водитель «Лады» и его 32-летняя пассажирка получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 1 февраля на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы.