Вакцинация подростков против коронавируса продолжается в ХМАО

Вакцинация подростков против коронавируса проходит в Югре с 26 января. Первым прививку поставил 17-летний школьник из Сургута Егор Юдин, сообщили в окружном департаменте здравоохранения. Молодой человек рассказал, как чувствует себя спустя четыре дня после вакцинации, и почему он решил сделать прививку.

«После прививки у меня никаких побочных эффектов не было – так, немного рука поболела, пару дней, и все. И, конечно, я уверен, что вакцина совершенно безопасна для использования. Я очень положительно отношусь к вакцинации, ведь в настоящее время появляются новые шатммы коронавируса – более заразные и с большой скоростью распространения. Болеют все – и взрослые, и дети», - цитирует Егора пресс-служба депздрава.

По его словам, он понимает, что несет ответственность не только за себя. «Я просто не в праве подвергать опасности окружающих меня людей. Ведь кому-то, к сожалению, просто нельзя получить вакцину по состоянию здоровья или по возрасту. Если вы привиты, то даже в случае болезни все пройдет легко и без серьезных последствий», - заключил Егор.