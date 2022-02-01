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​«Лыжню России» в Сургуте из-за ковида перенесли на 12 марта

Соревнования «Лыжня России» пройдут в Сургуте 12 марта

​«Лыжню России» в Сургуте из-за ковида перенесли на 12 марта
pixabay.com

Массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2022» пройдет в Сургуте 12 марта. Власти города приняли решение о переносе соревнований в связи с распространением коронавируса и быстрым ростом числа заболевших. Место проведения гонки не изменилось, она пройдет на лыжероллерной трассе в микрорайоне 35А, сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

«Перенос соревнований связан с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Лыжня России» пройдет в Сургуте в 13 раз. Массового забега из-за эпидситуации не будет», – отметил начальник управления физической культуры и спорта городской мэрии Михаил Ющенко.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 600 человек. В программу включены 10 спортивных забегов. Участникам в зависимости от возраста предстоит преодолеть дистанции от полутора до пяти километров.

Лыжная гонка стартует в 11 часов 12 марта. Регистрация участников будет проходить до 10 марта в спортивной школе «Кедр» по адресу ул. Федорова, 73, 2 этаж.


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Сегодня в 14:11, просмотров: 78, комментариев: 0
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