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Во время выброса газа на месторождении в Югре пострадали четыре вахтовика

Пострадавшие во время выброса газа в ХМАО вахтовики госпитализированы с ожогами

Во время выброса газа на месторождении в Югре пострадали четыре вахтовика
Фото: siapress.ru

В Сургутском районе на месторождении произошел выброс газа с последующим возгоранием. Пострадали четыре человека – это вахтовые рабочие из Башкирии и Марий Эл. Сейчас они госпитализированы с ожогами первой и второй степени, передает ТАСС.

«При проведении работ, по предварительной информации, во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газа. Пострадали четыре человека, они доставлены в больницу с ожогами», – передает издание слова своего собеседника.

Также известно, что на данный момент пожар потушен. Погибших в ходе инцидента нет. Пострадавшие находятся в сознании, угрозы жизни нет. Медицинская помощь оказывается в ожоговом отделении Сургутской городской клинической больницы.


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Сегодня в 09:44, просмотров: 93, комментариев: 0
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