Причину разрыва электросетей в сургутском доме выяснят после раскопок

«Сургутские городские электрические сети» и администрация Сургута прокомментировали ситуацию, произошедшую в минувшую субботу в доме на улице Ивана Захарова, 15. Напомним, что жители сообщили о пропаже электричества и отопления. Как оказалось, причиной этого стал разрыв подземных сетей:

«После получения информации от ЕДДС, на место аварии выехали аварийная служба и специалисты СГЭС. На данный момент место повреждения обнаружено, работы по восстановлению в ближайшие дни будут проведены», – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрей Рачев.

Пока что дом будет питаться от временной линии. По информации представителей компании, резервные кабели не сработали, так как и они испорчены. В СГЭС уверены, что без механического воздействия дело не обошлось, однако точную причину удастся установить только после раскопок:

«Вскрытие покажет. После согласования действий с УК мы сможем раскопать сети для поиска причины инцидента и восстановления кабелей. Временной линии хватит на то, чтобы обеспечить всех жильцов теплом и электричеством», – заявил главный инженер СГЭС Андрей Голубков.

В компании также отметили, что повреждений бытовой техники после отключения электроэнергии быть не должно – такое возникает только при скачках напряжения, которые в этот день зафиксированы не были.