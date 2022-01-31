Андрей Филатов назначил заместителем главы Сургута по ЖКХ Сергея Агафонова

Инсайд siapress.ru подтвердился: заместителем главы Сургута по ЖКХ стал директор Горводоканала Сергей Агафонов. Ранее он уже работал в этой сфере, в том числе на руководящих должностях, в Московской области, Москве, Нижнем Новгороде, Ставрополе.

«В администрации города Сергей Агафонов будет отвечать за сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимся в муниципальной собственности», – сообщили в мэрии города.

Отмечается, что Сергей Александрович родом из Московской области. Ему 44 года. Имеет высшее профессиональное образование по квалификациям юрист и экономист.