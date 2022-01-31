Жилстронайдзор Югры проверил 14 управляющих компаний из-за жалоб

В ХМАО Жилстройнадзор провел 14 проверок управляющих компаний после жалоб жителей региона на некачественную уборку снега. За серьезные нарушения УК могут получить внушительный штраф. По словам представителей ведомства, на данный момент на рассмотрении находятся 24 обращения.

«По фактам выявленных нарушений возбуждено восемь дел об административных правонарушениях, из них пять в отношении юридических лиц и три протокола составлено в отношении должностных лиц управляющих компаний. За ненадлежащее исполнение обязанностей по уборке снега управляющим организациям грозит от 250 тысяч рублей, их должностным лицам от 50 тысяч рублей», – сообщает Жилстройнадзор Югры.