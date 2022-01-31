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В Сургуте 19 пар поженятся в зеркальную дату

19 церемоний бракосочетания пройдут в Сургуте в красивую дату

В Сургуте 19 пар поженятся в зеркальную дату
pixabay.com

Стало известно, сколько влюбленных поженятся 22.02.2022. Статистику раскрыли в пресс-службе администрации города.

«19 пар в Сургуте зарегистрируют брак в красивую дату - 22.02.2022. Распишут молодоженов в неторжественной обстановке, так как дата выпадает на будний день», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что в связи с ограничениями, установленными из-за распространения коронавируса, во время торжественного бракосочетания в зале могут присутствовать не более 8 человек, включая молодоженов.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 199, комментариев: 0
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