19 церемоний бракосочетания пройдут в Сургуте в красивую дату

Стало известно, сколько влюбленных поженятся 22.02.2022. Статистику раскрыли в пресс-службе администрации города.

«19 пар в Сургуте зарегистрируют брак в красивую дату - 22.02.2022. Распишут молодоженов в неторжественной обстановке, так как дата выпадает на будний день», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что в связи с ограничениями, установленными из-за распространения коронавируса, во время торжественного бракосочетания в зале могут присутствовать не более 8 человек, включая молодоженов.