В сургутском травмцентре пациенту руку пришили к животу

С рукой в животе: так проведет несколько недель один из сургутян в результате необычной операции в городском травмцентре. Хирурги пришили ему конечность к животу для того, чтобы добиться восстановления поврежденных тканей. 35-летнего мужчину ранее доставили после пожара с ожогами левой руки. Для восстановления потребовалась пересадка тканей с других участков тела пострадавшего: врачи выбрали живот, а руку вшили для того, чтобы пересаженная кожа акклиматизировалась.

В таком необычном состоянии пациент проведет не менее трех-четырех недель, после чего врачи сделают выводы о том, прижилась ли пересаженная ткань, и освободят руку.