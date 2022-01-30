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​Сургут покажет детям «Мир без границ»

Проект «Мир без границ» реализуется в Сургуте

​Сургут покажет детям «Мир без границ»
Фото: администрация Сургута

Погружение в мир традиций — такова идея нового проекта «Мир без границ», к реализации приступили в Сургуте. Как передает пресс-служба администрации города, в его рамках авторы идеи приступят к театрализации славянских сказок.

Одна из ключевых функций проекта — адаптация приезжих детей к жизни в городе: «Эта атмосфера создаст условия, которые содействуют социальной адаптации детей к системе образования и в целом к жизни в новом городе, их мягкой интеграции в городское сообщество, — отмечают в администрации. — Для юных зрителей вовлечение в сказочный мир способствует развитию эмоциональной и интеллектуальной сферы, создает благоприятный дружественный психологический климат».

Курировать проект, мероприятия которого планируются на базе школ и национально-культурных центров Сургута, будет Чувашский Национально-Культурный Центр «Туслах» при поддержке администрации Сургута.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 148, комментариев: 0
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