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В доме на улице Ивана Захарова в Сургуте восстановили подачу тепла и света

Отопление и электричество вернулось сургутянам только к вечеру

В доме на улице Ивана Захарова в Сургуте восстановили подачу тепла и света
Фото: Администрация Сургута

Сургутянам, проживающим по адресу улица Ивана Захарова, 15, восстановили по временной схеме подачу тепла и электричества. Причиной аварии послужил разрыв кабельных линий. Об этом сообщили в аккаунте администрации города в Инстаграм.

Напомним, что инцидент произошел сегодня, 29 января, в семь утра. В час дня для обеспечения работы электронасосов системы теплоснабжения дома был временно подключен бензогенератор. Восстановлением теплоснабжения занимались бригады УК ООО «Сургутский бытовой сервис» и ООО «Сургутские городские электрические сети».


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Сегодня в 17:45, просмотров: 61, комментариев: 0
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